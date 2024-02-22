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Алонсо определился с клубом, который планирует возглавить летом

Испанец хочет поработать в бывшей команде.
Вчера, 23:23
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Хаби Алонсо рассматривает возможность работы в Ливерпуле, если он покинет пост главного тренера Байера.

Ливерпуль и Бавария проявляют интерес к назначению 42-летнего специалиста на следующий сезон.

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По информации Sky Sport, Алонсо предпочитает Ливерпуль в качестве следующего места работы. Реал и Бавария также заинтересованы в тренере.

Тем не менее, существует вероятность, что испанский специалист останется в Байере еще на один сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль байер Хаби Алонсо

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