Будущая замена Трубину?: Бенфика подписала контракт с 16-летним украинским голкипером
Лиссабонская Бенфика объявила о подписании тренировочного контракта с украинским голкипером Игорем Костенко.
Футболист занимается в системе "орлов" уже три года, а до того тренировался в киевском Динамо. В текущем сезоне сыграл за различные молодежные команды лиссабонцев 22 матча.
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Отметим, что тренировочный контракт дает возможность клубу удерживать права на игрока до того, как он достигнет совершеннолетия и сможет подписать профессиональный договор. Зато команда обязуется взять на себя ответственность за проживание игрока в надлежащих условиях, медицинское обслуживание и тому подобное.
Стоит сказать, что для 16-летнего Костенко это первая сделка в его жизни.
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