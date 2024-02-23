Будущая замена Трубину?: Бенфика подписала контракт с 16-летним украинским голкипером

Игорь Костенко подписал первую сделку в своей жизни, но еще не профессиональную.

Лиссабонская Бенфика объявила о подписании тренировочного контракта с украинским голкипером Игорем Костенко.

Футболист занимается в системе "орлов" уже три года, а до того тренировался в киевском Динамо. В текущем сезоне сыграл за различные молодежные команды лиссабонцев 22 матча.

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Отметим, что тренировочный контракт дает возможность клубу удерживать права на игрока до того, как он достигнет совершеннолетия и сможет подписать профессиональный договор. Зато команда обязуется взять на себя ответственность за проживание игрока в надлежащих условиях, медицинское обслуживание и тому подобное.

Стоит сказать, что для 16-летнего Костенко это первая сделка в его жизни.

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