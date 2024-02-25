Клопп: То, что здесь произошло - полнейшее безумие

Юрген Клопп в восторге от победы в финале Кубка лиги.

Напомним, Ливерпуль минимально одолел Челси и завоевал очередной трофей.

Наставник мерсисайдцев прямо заявил, что это было безумная победа, которая стала возможной благодаря самоотдаче каждого их игроков.

"То, что здесь произошло – полнейшее безумие, такие вещи невозможны. Команда, состав и воспитанники показал характер. Я очень горд быть частью этого.

Самое безумное, что мы это заслужили. Моментами везло и нам, и сопернику. Ребята показали себя, это было действительно круто. Уверен, мы привлекли всю молодежь! Нам нужны были свежие игроки, и они справились со своей задачей, пусть они и очень молоды. Ребята долго тренировались с нами, они точно знают, что надо делать.

И не только они – посмотрите, как Харви Эллиотт играл в течение 120 минут, как Эндо шел на церемонию на негнущихся ногах. Я не упомянул Конора Брэдли, он был очень хорош , как и Куивин Келлехер. У нас есть лучший вратарь в мире и лучший запасной вратарь", цитирует Клоппа BBC.

Ранее также Маурисио Почеттино прокомментировал исход матча.

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