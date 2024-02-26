Реал - Севилья: результат матча

В воскресенье, 25 февраля, Реал принимал дома Севилью под капитанством своей легенды Серхио Рамоса.

Севилья могла открывать счет уже на 6-й минуте, но Эн-Несири непонятным образом не попал в створ. На это Реал ответил голом, но судья отменил взятие ворот из-за фола Начо, за споры с судьей Анчелотти даже получил карточку.

Далее команды продолжили обмениваться выпадами, но оба кипера играли надежно. Во втором тайме картина не изменилась, но Лунину пришлось немало потрудиться, чтобы сохранить свои ворота сухими, но и Нюланд не отставал.

И лишь вышедшей пятью минутами ранее на замену Лука Модрич сумел наконец открыть счет классным ударом с правой.

Статистика матча Реал - Севилья чемпионата Испании

Реал - Севилья 1:0

Гол: Модрич, 81

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 0.70

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 16 - 4

Удары в створ: 6 - 1

Угловые: 7 - 2

Фолы: 10 - 12

Реал Мадрид: Лунин - Начо (Модрич, 75), Рюдигер, Менди, Васкес - Себальос, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Браим Диас - Винисиус Жуниор, Родриго (родригес, 90+4).

Севилья: Нюланд - Навас (Хуанлу Санчес, 75), Рамос, Баде, Салас - Янузай (Окампос, 90+1), Оливер Торрес (Сусо, 75), Соу, Сумаре - Эн-Несири, Ромеро (Велис, 75).

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