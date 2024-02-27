Жирона - Райо Вальекано: обзор и результат матча Чемпионата Испании

Украинец открыл счет во встрече, которая завершилась уверенным триумфом его команды

В рамках 26-го тура Чемпионата Испании Жирона на своем поле встретилась с Райо Вальекано.

Каталонцам пришлось "попотеть" против аутсайдера местной лиги, хотя инициатива была полностью на их стороне.

Лишь на 37-й минуте коллектив Мичела начал создавать опасность. Сначала Янхель Эррера замыкал подачу с правого фланга, а затем Артем Довбик откликнулся на навес с левого фланга, однако, в отличие от венесуэльца не сумел пробить по воротам.

Во втором тайме шансов для хозяев пришлось ждать уже не так долго. На 52-й минуте Жирона уже открыла счет благодаря голу Виктора Цыганкова, которому хорошо под удар отдал Мигель Гутьерес, который открылся на левом фланге.

Через 5 минут возник еще один шанс у Довбика. На этот раз Артем смог пробить, но удар пошел выше ворот.

В конце поединка, а именно, на 76-й минуте Райо осталось в меньшинстве, и это помогло чуть позже, уже в компенсированное время, их дожать благодаря дублю Савио.

Статистика матча Чемпионата Испании Жирона - Райо Вальекано

Жирона - Райо Вальекано 3:0

Голы: Цыганков, 52, Савио, 90+2, 90+6

xG: 1.46 - 0.44

Удары: 14 - 7

Удары в створ ворот: 7 - 1

Владение мячом: 54% - 46%

Жирона: Гассанига — Коуту, Э.Гарсия, Д. Лопес (Хуанпе, 70), Гутьеррес — Эррера (Солис, 89), Алейш Гарсия — Цыганков (Торре, 89), Порту (Мартин, 73), Савио — Довбик (Стуани, 73).

Райо Вальекано: Димитриевски — Баллиу, Аридане, Лежен, Эспино — Де Фрутос (Чаваррия, 64), Крешпу (Трехо, 79), Валентин (Сисс, 59), Альваро Гарсия — У. Лопес (Перес, 64), Де Томас (Камельйо, 58).

Предупреждения: Алейш Гарсия, Коуту, Савио — Кике, Сисс, Крешпу, Чаваррия.

На 76-й минуте был удален Пеп Чаввария (Райо Вальекано) (второе предупреждение).

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