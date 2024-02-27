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"Как наш дом": Довбик оценил разгромную победу над Райо Вальекано

Украинец рад триумфа команды в Ла Лиге.
Сегодня, 13:52
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле переиграла Райо Вальекано (3:0).

Украинский нападающий каталонцев Артем Довбик подвел итоги противостояния.

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"Победа на нашем стадионе очень важна, потому что это как наш дом", - написал Довбик.

В текущем сезоне Артем провел 24 матча в Ла Лиге, в которых забил 14 голов и сделал пять голевых передач.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Райо Вальекано.

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