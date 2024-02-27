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Летний новичок Челси получил очередную травму

Кристоферу Нкунку катастрофически не везет с повреждениями.
Сегодня, 15:14
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

Форвард лондонского Челси Кристофер Нкунку вновь будет некоторое время вне игры из-за повреждения.

По словам Маурисио Почеттино, в клубе не знают, когда француз успел травмироваться.

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"Мы слышали вчера, что Кристофер Нкунку получил повреждение, но мы не знаем, когда он его получил.

Он проходит медицинское обследование.

На данный момент Кристофер будет вне игры три-четыре недели. Я надеюсь. Надеюсь, не больше...".

Для него это сложно, поскольку он невероятно играл в предсезонных матчах до того, как получил травму колена. Мы должны увидеть и оценить", - заявил аргентинец.

Напомним, летом Нкунку получил травму, из-за которой пропустил около полугода, а затем он повредил бедро из-за чего пропустил почти месяц.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристофер Нкунку

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