В Челси начали поиски нового тренера на замену Почеттино
Челси ищет потенциального замену для главного тренера Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Daily Mail.
Клуб рассматривает возможных кандидатов на роль главного тренера, но не планирует менять тренера до конца сезона. В настоящее время возникают сомнения относительно дальнейшего сотрудничества с Почеттино.
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Выступление команды в Кубке Англии может повлиять на выбор нового главного тренера, так как через этот турнир попадание в еврокубки кажется наиболее вероятным.
Челси давно интересуется главным тренером Спортинга Рубеном Амориму, но ожидается, что летом португалец получит предложения от других клубов, некоторые из которых гарантированно будут участвовать в еврокубках в следующем сезоне.
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