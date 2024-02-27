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Жирона надеется снова арендовать своего лидера, который перейдет в Ман Сити

Мичел хочет сохранить Савио еще хотя бы на сезон.
Вчера, 22:38
Савио Морейра / Getty Images
Савио Морейра / Getty Images

Испанская Жирона намерена сохранить в своем составе на следующий сезон бразильца Савио несмотря на то, что его трансфер в Ман Сити уже согласован.

По словам Мичела, каталонцы хотят еще раз арендовать игрока, права на которого пока еще принадлежат другому клубу City Football Group, а именно французскому Труа и сам игрок не против.

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"Ну, я уверен, что он у меня будет, и я надеюсь, что мы тоже сможем им наслаждаться. Сейчас он игрок, который находится в аренде, но он также считает, что еще один год здесь был бы очень полезным для его развития", - сказал испанский специалист.

Отметим, что Савио летом официально перейдет в Манчестер Сити за 30 млн евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Жирона

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