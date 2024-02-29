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Погба получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Употреблением запрещенных веществ француз вероятно поставил крест на своей карьере.
Сегодня, 14:48
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Полузащитник туринского Ювентуса и сборной Франции Поль Погба официально получил длительную дисквалификацию за употребление допинга.

Как сообщает Tuttosport, запрос Национальной антидопинговой прокуратуры Италии о четырехлетнем отстранении французского хавбека от футбола был окончательно принят.

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Погба сдал положительную допинг-пробу после матча первого тура Серии А против Удинезе 20 августа 2023 года. Повторный тест на запрещенные вещества футболист также провалил.

Решение о дисквалификации игрок еще может оспорит в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Однако, если швейцарский суд оставит в силе это наказание, предполагается, что француз, которому 15 марта исполнится 31 год, может завершить карьеру.

Отметим, что контракт Погба с Ювентусом рассчитан до лета 2026 года, но, как сообщалось ранее туринский клуб готовит расторжение трудового договора с французом.

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