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Погба сообщил, как допинг попал к нему в кровь

Француз хотел вкусно поесть.
Сегодня, 09:35
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Полузащитник Ювентуса Поль Погба сдал положительный допинг-тест.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский футболист рассказал врачам туринского клуба, что употреблял добавку, которая не была с ними согласована. Погба приобрел пищевую добавку в США по совету его друга-врача.

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В ближайшие дни 30-летний француз сдаст повторный анализ, если и он подтвердит наличие в организме игрока запрещенного вещества, то туринцы имеют право разорвать с игроком контракт.

Действующее соглашение игрока с Ювентусом рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Погба получил временную дисквалификацию за проваленный допинг-тест.

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