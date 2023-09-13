Погба сообщил, как допинг попал к нему в кровь

Полузащитник Ювентуса Поль Погба сдал положительный допинг-тест.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский футболист рассказал врачам туринского клуба, что употреблял добавку, которая не была с ними согласована. Погба приобрел пищевую добавку в США по совету его друга-врача.

Читай также: Агент Погба отреагировал на проваленный допинг-тест Поля

В ближайшие дни 30-летний француз сдаст повторный анализ, если и он подтвердит наличие в организме игрока запрещенного вещества, то туринцы имеют право разорвать с игроком контракт.

Действующее соглашение игрока с Ювентусом рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Погба получил временную дисквалификацию за проваленный допинг-тест.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!