Агент Погба отреагировал на проваленный допинг-тест Поля
Француз в ближайшее время сделает заявление.
Футболист сборной Франции и Ювентус Поль Погба провалил допинг-тест.
Агент полузащитника Рафаэла Пимента заявила о том, что игрока невиновен.
"Мы ждем возможности сформировать ответ, и пока ничего сказать не можем.
Нет сомнений, что Поль никогда не хотел нарушать правила", - приводит слова агента Джанлука Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что Погба получил временную дисквалификацию за проваленный допинг-тест.
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