Агент Погба отреагировал на проваленный допинг-тест Поля

Француз в ближайшее время сделает заявление.

Футболист сборной Франции и Ювентус Поль Погба провалил допинг-тест.

Агент полузащитника Рафаэла Пимента заявила о том, что игрока невиновен.

"Мы ждем возможности сформировать ответ, и пока ничего сказать не можем.

Нет сомнений, что Поль никогда не хотел нарушать правила", - приводит слова агента Джанлука Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что Погба получил временную дисквалификацию за проваленный допинг-тест.

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