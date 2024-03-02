Монако - ПСЖ 0:0: обзор матча и результат игры 01.03.2024

В пятницу, 1 марта, Монако в рамках 24-го тура французской Лиги 1 принимал на своем поле ПСЖ.

Текущий лидер французского первенства не смог на выезде справиться с монегасками, завершив противостояние с третьей командой чемпионата безголевой ничьей.

На данный момент ПСЖ с 55 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. Монако идет третьим, имея в своем активе 42 балла.

Статистика матча Монако - ПСЖ 24-го тура чемпионата Франции

Монако - ПСЖ 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.57 - 1.60

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 14 - 14

Удары в створ: 6 - 7

Угловые: 5 - 6

Фолы: 10 - 13

Атаки: 99 - 106

Монако: Маецки - Синго, Марипан, Керер, Уаттара - Минамино, Фофана, Аклиуш (Бен Сегир, 70), Головин - Балогун, Бен Еддер

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Мукиэле, Бералдо, Эрнандес (Мендеш, 59) - Солер (Ли, 86), Угарте, Витинья - Ассенсио (Баркола, 39), Рамос (Дембеле, 59), Мбаппе (Коло Муани, 46).

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