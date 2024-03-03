iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Баварии намерен перебраться в АПЛ

Джамал Мусиала, возможно, попробует свои силы в новом чемпионате.
Сегодня, 10:15
Джамал Мусиала / Getty Images
Джамал Мусиала / Getty Images

Хавбек мюнхенской Баварии Джамал Мусиала может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Daily Mail, немец английского происхождения хочет вернуться на историческую Родину и поиграть в АПЛ.

Читай также: Бавария все же может избавиться от Тухеля еще в этом сезоне

Отмечается, что футболист уже отклонил контрактное предложение от Баварии. За ситуацией вокруг Мусиалы следят главные гранды чемпионата Англии в лице Ливерпуля и Ман Сити.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел 28 матчей, забив 9 голов и отдав 4 результативные передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль бавария Манчестер Сити

Статьи по теме

Бавария все же может избавиться от Тухеля еще в этом сезоне Бавария все же может избавиться от Тухеля еще в этом сезоне
Игрок Ливерпуля рассказал, что был близок к переходу в Ман Юнайтед Игрок Ливерпуля рассказал, что был близок к переходу в Ман Юнайтед
Бавария подписала арендованного защитника Тоттенхэма на постоянной основе Бавария подписала арендованного защитника Тоттенхэма на постоянной основе
Бавария в провальном матче против Фрайбурга установила рекорд Бундеслиги Бавария в провальном матче против Фрайбурга установила рекорд Бундеслиги
Помочь журналистам

Видео

Яремчук обыграл Лунина и забил Реалу после грубой ошибки
Яремчук обыграл Лунина и забил Реалу после грубой ошибки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Хекки Гросс и Легрейд выиграли масс-старты в Холменколлене
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа10:42
Игроки Реала поссорились с сотрудниками Валенсии и сломали стенд для флеш-интервью
Украина10:40
Сможет ли Кривбасс удивить Шахтер и кто в битве Александрии и Зари оторвется от зоны вылета? Превью матчей дня в УПЛ
Формула 110:26
Два ведущих инженера покинули Альпин
Европа10:15
Лидер Баварии намерен перебраться в АПЛ
Европа09:54
В Челси будет создан новый отдел, против которого ранее выступал Почеттино
НБА09:45
ЛеБрон прокомментировал то, что он первый в НБА набрал 40 000 очков
Европа09:25
Судья объяснил, за что был удален Беллингем, Реал обжалует карточку
НБА09:06
ЛеБрон установил очередное уникальное достижение
Другие страны08:38
Дебютные голы Суареса и дубль Месси в видеообзоре матча Интер Майами - Орландо Сити
НХЛ08:15
НХЛ: Баффало уничтожил Вегас, три матча завершились серией буллитов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK