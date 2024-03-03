Лидер Баварии намерен перебраться в АПЛ

Джамал Мусиала, возможно, попробует свои силы в новом чемпионате.

Хавбек мюнхенской Баварии Джамал Мусиала может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Daily Mail, немец английского происхождения хочет вернуться на историческую Родину и поиграть в АПЛ.

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Отмечается, что футболист уже отклонил контрактное предложение от Баварии. За ситуацией вокруг Мусиалы следят главные гранды чемпионата Англии в лице Ливерпуля и Ман Сити.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провел 28 матчей, забив 9 голов и отдав 4 результативные передачи.

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