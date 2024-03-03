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Известного английского форварда потролили на авторитетной музыкальной премии

Айвен Тоуни успел и с Челси сыграть и Brit Awards посетить.
Сегодня, 14:24
Вик Хоуп и Айвен Тоуни / Getty Images
Вик Хоуп и Айвен Тоуни / Getty Images

Вчера, 2 марта, Брентфорд не выявил победителя в голевой перестрелке с Челси.

В этой игре принимал участие англичанин Айвен Тоуни, а уже буквально через несколько часов Тоуни примерил на себя другое амплуа, посетив музыкальную премию Brit Awards.

Форвард, которого поймали на букмекерских ставках, которые запрещены профессиональным футболистам, вместе с местной телеведущей Вик Хоуп объявил победителя в номинации продюсер года и во время этого подвергся тролингу со стороны девушки.

"Есть какие-то прогнозы на то, кто бы это мог быть?", - сказала Вик.

Отметим, что из-за своего пристрастия нападающий получил 8-месячную дисквалификацию, которая истекла только в начале этого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айвен Тоуни

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