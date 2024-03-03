Известного английского форварда потролили на авторитетной музыкальной премии

Айвен Тоуни успел и с Челси сыграть и Brit Awards посетить.

Вчера, 2 марта, Брентфорд не выявил победителя в голевой перестрелке с Челси.

В этой игре принимал участие англичанин Айвен Тоуни, а уже буквально через несколько часов Тоуни примерил на себя другое амплуа, посетив музыкальную премию Brit Awards.

Форвард, которого поймали на букмекерских ставках, которые запрещены профессиональным футболистам, вместе с местной телеведущей Вик Хоуп объявил победителя в номинации продюсер года и во время этого подвергся тролингу со стороны девушки.

"Есть какие-то прогнозы на то, кто бы это мог быть?", - сказала Вик.

Ivan Toney presenting at the Brit’s wtf??



Love how she said: “Any bets it could be?”🤣🤣 pic.twitter.com/A49utRIJLu — Sam_THFC (@Sam_Botham) March 2, 2024

Отметим, что из-за своего пристрастия нападающий получил 8-месячную дисквалификацию, которая истекла только в начале этого года.

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