Теперь это тренд: форвард сборной Англии забавно развил тему с исполнением пенальти не глядя

После известного момента Айвен Тоуни делает не глядя все, чем занимается.

Недавно Айвен Тоуни исполнил то, что сделало его звездой Интернета на несколько дней.

Во время серии послематчевых пенальти в 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии форвард сборной Англии исполнил удар с "точки" не глядя - Тоуни, не отрывая своих глаз от вратаря, успешно реализовал 11-метровый удар.

Это вдохновило фанатов на создание мемов.

No one



Ivan Toney when he takes a penalty and sees the keeeper#Eng#EURO2024 pic.twitter.com/b48OgEpSr4 — Ben (@2022benclay) July 6, 2024

Ivan Toney reading the Sunday papers. pic.twitter.com/gPmPmWkkFW — Phlegm Clandango (@Cain_Unable) July 7, 2024

Ivan Toney doing the ironing. pic.twitter.com/lUgqFk9IXC — Esarty (@esarty) July 6, 2024

А творчество болельщиков понравилось уже самому футболисту, который развил эту тему.

В специальном видео Айвен в своем фирменном стиле играл в настольную игру, бросал дротики и даже читал книгу.

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Напомним, что в среду, 10 июля, Англия встретится с Нидерландами в рамках полуфинала Евро-2024.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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