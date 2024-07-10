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Теперь это тренд: форвард сборной Англии забавно развил тему с исполнением пенальти не глядя

После известного момента Айвен Тоуни делает не глядя все, чем занимается.
Сегодня, 18:29
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Недавно Айвен Тоуни исполнил то, что сделало его звездой Интернета на несколько дней.

Во время серии послематчевых пенальти в 1/4 финала Евро-2024 против Швейцарии форвард сборной Англии исполнил удар с "точки" не глядя - Тоуни, не отрывая своих глаз от вратаря, успешно реализовал 11-метровый удар.

Это вдохновило фанатов на создание мемов.

А творчество болельщиков понравилось уже самому футболисту, который развил эту тему.

В специальном видео Айвен в своем фирменном стиле играл в настольную игру, бросал дротики и даже читал книгу.

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Напомним, что в среду, 10 июля, Англия встретится с Нидерландами в рамках полуфинала Евро-2024.

На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Айвен Тоуни

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