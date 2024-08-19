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Саудовский клуб продолжает попытки подписать форварда сборной Англии

Одноклубник Егора Ярмолюка может отправиться на заработки.
Сегодня, 00:55
Айвен Тоуни / Getty Images
Айвен Тоуни / Getty Images

Форвард Брентфорда и сборной Англии Айвен Тоуни рискует в ближайшее время сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, саудовский Аль-Ахли остается в контакте с "пчелами" относительно трансфера 28-летнего нападающего.

Неделей ранее английский клуб отклонил предложение в размере 35 миллионов фунтов.

Саудовцы продолжают вести переговоры как с Брентфордом, так и с Тоуни, ожидая решение футболиста. Считается, что форвард - цель №1 для Аль-Ахли.

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Стоит отметить, что Айвен Тоуни не попал в заявку Брентфорда на матч против Кристал Пэлас (2:1).

После матча главный тренер "пчел" Томас Франк подтвердил переговоры между клубами и выразил надежду в скором решении вопроса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд аль-ахли Айвен Тоуни

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