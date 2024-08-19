Саудовский клуб продолжает попытки подписать форварда сборной Англии

Одноклубник Егора Ярмолюка может отправиться на заработки.

Форвард Брентфорда и сборной Англии Айвен Тоуни рискует в ближайшее время сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, саудовский Аль-Ахли остается в контакте с "пчелами" относительно трансфера 28-летнего нападающего.

Неделей ранее английский клуб отклонил предложение в размере 35 миллионов фунтов.

Саудовцы продолжают вести переговоры как с Брентфордом, так и с Тоуни, ожидая решение футболиста. Считается, что форвард - цель №1 для Аль-Ахли.

Читай также: Клуб АПЛ возобновил переговоры с Манчестер Юнайтед о переходе МакТоминея

Стоит отметить, что Айвен Тоуни не попал в заявку Брентфорда на матч против Кристал Пэлас (2:1).

После матча главный тренер "пчел" Томас Франк подтвердил переговоры между клубами и выразил надежду в скором решении вопроса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!