Аль-Ахли достиг соглашения о трансфере "плана Б" на случай срыва перехода Осимхена

Айвен Тоуни может перейти в стан саудовского гранда.

Саудовский Аль-Ахли нашел альтернативу Виктору Осимхену.

Как сообщает Фабрицио Романо, "крепость львов" договорилась о трансфере Айвена Тоуни. Сумма перехода может составить 40 млн фунтов.

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Коллектив Матиаса Яйсле договорился об условиях личного контракта с английским форвардом. Соглашение будет действительным 3 года, заработная плата пока неизвестна.

Отмечается также, что Аль-Ахли не оставляет надежд оформить переход Осимхена. С Наполи договориться удалось, но Виктор не дает согласия на переход.

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