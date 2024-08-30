Аль-Ахли достиг соглашения о трансфере "плана Б" на случай срыва перехода Осимхена
Айвен Тоуни может перейти в стан саудовского гранда.
Саудовский Аль-Ахли нашел альтернативу Виктору Осимхену.
Как сообщает Фабрицио Романо, "крепость львов" договорилась о трансфере Айвена Тоуни. Сумма перехода может составить 40 млн фунтов.
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Коллектив Матиаса Яйсле договорился об условиях личного контракта с английским форвардом. Соглашение будет действительным 3 года, заработная плата пока неизвестна.
Отмечается также, что Аль-Ахли не оставляет надежд оформить переход Осимхена. С Наполи договориться удалось, но Виктор не дает согласия на переход.
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