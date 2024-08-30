Челси приблизился к тому, чтобы усилить атаку звездным игроком

Лондонский Челси может провернуть громкий трансфер в день дедлайна летнего окна.

Как сообщает Sky Sports News, до конца сегодняшнего дня в стане «синих» может оказаться Виктор Осимхен. Коллектив Энцо Марески достиг значительного прогресса в переговорах с Наполи.

Лондонцы намерены взять нигерийского нападающего в аренду с обязательством выкупа за сумму примерно 60 млн фунтов.

Отметим, что Наполи днем ранее подписал Ромелу Лукаку из Челси, поэтому, фактически клубы «обменяются» форвардами, но на практике это не связанные напрямую сделки.

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