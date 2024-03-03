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Вингер сборной Италии пропустит Евро-2024

Для Доменико Берарди сезон окончен.
Сегодня, 16:20
Доменико Берарди / Getty Images
Доменико Берарди / Getty Images

Доменико Берарди уже точно не поедет на Евро-2024, пишет Николо Скира.

Вингер Сассуоло получил травму в матче против Вероны. У игрока диагностировали разрыв ахилова сухожилия, сезон для него окончен.

В команде Спаллетти Берарди высоко ценился, отыграв в трех из шести матчей под руководством нового тренера, отметившись двумя голами и одной передачей.

Всего в текущем сезоне Доменико отыграл 18 матчей, в которых забил девять голов и отдал три передачи.

Ранее также сообщалось, что в Интере решили продлить контракт с главным тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доменико берарди

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