Вингер сборной Италии пропустит Евро-2024
Для Доменико Берарди сезон окончен.
Доменико Берарди уже точно не поедет на Евро-2024, пишет Николо Скира.
Вингер Сассуоло получил травму в матче против Вероны. У игрока диагностировали разрыв ахилова сухожилия, сезон для него окончен.
В команде Спаллетти Берарди высоко ценился, отыграв в трех из шести матчей под руководством нового тренера, отметившись двумя голами и одной передачей.
Всего в текущем сезоне Доменико отыграл 18 матчей, в которых забил девять голов и отдал три передачи.
Ранее также сообщалось, что в Интере решили продлить контракт с главным тренером.
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