Многолетний лидер Сассуоло близок к переходу в Лацио
Берарди покинет летом команду.
Вингер Сассуоло Доменико Берарди находится в шаге от перехода в Лацио. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.
Переговоры между сторонами находятся на завершающем этапе. Клубы обсуждают последние детали сделки.
Сделка оценивается примерно в 20 млн евро плюс бонусы. Условия контракта с 28-летним игроком сборной Италии уже согласованы.
В минувшем сезоне на счету Берарди 12 голов и 7 ассистов в 26 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Милинкович-Савич может покинуть Лацио.