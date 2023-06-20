Многолетний лидер Сассуоло близок к переходу в Лацио

Вингер Сассуоло Доменико Берарди находится в шаге от перехода в Лацио. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

Переговоры между сторонами находятся на завершающем этапе. Клубы обсуждают последние детали сделки.

Сделка оценивается примерно в 20 млн евро плюс бонусы. Условия контракта с 28-летним игроком сборной Италии уже согласованы.

В минувшем сезоне на счету Берарди 12 голов и 7 ассистов в 26 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Милинкович-Савич может покинуть Лацио.