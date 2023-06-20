Милинкович-Савич может покинуть Лацио

Лацио существенно снизил ценник на своего лидера Сергея Милинковича-Савича, пишет Джалука Ди Марцио.

Сербский хавбек находится в клубе с 2015 года, и последние несколько лет европейские гранды пытались его приобрести, но никак не удавалось достичь согласшения с римским клубом.

Этим летом шансы на уход Сергея очень высоки, Лацио оценил серба всего в 40 млн евро.

По информации журналиста, наибольший интерес к футболисту проявляют Интер и Ювентус, однако ни один клуб пока не подал официального предложения.

Ранее, напомним, лондонский Челси официально объявил объявил о подписании Кристофера Нкунку.