Милинкович-Савич может покинуть Лацио
Римский клуб оценил хавбека в 40 млн евро.
Лацио существенно снизил ценник на своего лидера Сергея Милинковича-Савича, пишет Джалука Ди Марцио.
Сербский хавбек находится в клубе с 2015 года, и последние несколько лет европейские гранды пытались его приобрести, но никак не удавалось достичь согласшения с римским клубом.
Этим летом шансы на уход Сергея очень высоки, Лацио оценил серба всего в 40 млн евро.
По информации журналиста, наибольший интерес к футболисту проявляют Интер и Ювентус, однако ни один клуб пока не подал официального предложения.
Ранее, напомним, лондонский Челси официально объявил объявил о подписании Кристофера Нкунку.