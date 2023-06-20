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Милинкович-Савич может покинуть Лацио

Римский клуб оценил хавбека в 40 млн евро.
Сегодня, 13:56
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images

Лацио существенно снизил ценник на своего лидера Сергея Милинковича-Савича, пишет Джалука Ди Марцио.

Сербский хавбек находится в клубе с 2015 года, и последние несколько лет европейские гранды пытались его приобрести, но никак не удавалось достичь согласшения с римским клубом.

Этим летом шансы на уход Сергея очень высоки, Лацио оценил серба всего в 40 млн евро.

По информации журналиста, наибольший интерес к футболисту проявляют Интер и Ювентус, однако ни один клуб пока не подал официального предложения.

Ранее, напомним, лондонский Челси официально объявил объявил о подписании Кристофера Нкунку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Сергей Милинкович-Савич

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