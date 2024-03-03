Интер намерен продлить контракт с одной из ключевых фигур в клубе

Симоне Индзаги может остаться на тренерском мостике "нерадзурри".

Миланский Интер хотел бы сохранить у себя одного из главных творцов их текущих успехов.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководство "нерадзурри" проведет переговоры о продлении контракта с Симоне Индзаги. 47-летнему итальянцу предложат контракт до 2027 года.

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Также отмечается, что специалист получит значительное повышение заработной платы, хотя, сколько именно он будет зарабатывать - неизвестно.

Индзаги возглавляет Интер с 2021 после того, как покинул Лацио. В текущем сезоне он с миланским клубом лидирует в Серии А, опережая Ювентус на 12 пунктов.

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