Интер установил очередной клубный рекорд

Коллектив Симоне Индзаги невероятно стартовал в этом календарном году.

Вчера, 28 февраля, Интер уничтожил Аталанту со счетом 4:0.

Как сообщает OptaPaolo, этот поединок стал продолжением невероятного начала года для "нерадзурри". В 2024 коллектив Симоне Индзаги провел 7 матчей, в 7 из которых одержал победу.

Для итальянского топ-клуба это впервые в их истории, когда они побеждают во всех первых семи матчах календарного года.

Также стоит отметить, что Интер забил не менее 4 голов в 4 матчах подряд впервые с 1930 года.

Напомним, на нашем сайте можно узнать мнение экспертов о победителе Серии А-2023/24.

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