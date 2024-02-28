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Интер - Аталанта 4:0: обзор матча и результат игры 28.02.2024

"Нерадзурри" не ощутили сопротивления Аталанты.
Вчера, 23:38
Интер - Аталанта / Getty Images
Интер - Аталанта / Getty Images

В среду, 28 февраля, в рамках 21-го тура Серии А Интер принимал Сассуоло. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

"Нерадзурри" дважды поразили ворота соперника в обоих таймах. Сначала отличились Маттео Дармиан и Лаутаро Мартинес, а позднее Федерико Димарко вместе с Давиде Фраттези довели дело до разгрома.

Таким образом, после 26-ти тура Серии А Интер занимает первое место в турнирной таблице, набрав 69 баллов.

В свою очередь Аталанта идет на пятой строчке, набрав за аналогичное количество матчей 46 очков.

Статистика матча Интер - Аталанта 21-го тура Серии А

Интер - Аталанта 4:0
Голы: Дармиан, 26, Мартинес, 45+1, Димарко, 54, Фраттези, 72

Ожидаемые голы (xG): 1.91 - 0.29
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 15 - 6
Удары в створ: 7 - 1
Угловые: 4 - 1
Фолы: 10 - 13

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер аталанта Серия А

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