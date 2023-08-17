Ювентус сделает предложение по лидеру Сассуоло

Ювентус намерен выкупить лидера и лучшего бомбардира Сассуоло Доменико Берарди, утверждает La Gazzetta dello Sport.

За 29-летнего вингера туринцы готовы предложить около 25 млн евро. Также Ювентус хотел бы включить в сделку 20-летнего Матиаса Соуле за 6-7 млн евро.

При этом клубы сильно расходятся в оценке Соуле. Сассуоло хотела бы провести обмен хавбека на игрока Ювентуса Сэм Айлинга, однако расставаться с англичанином "бьянконери" не хотели бы.

Туринский клуб уже согласовал с Берарди четырехлетний контракт, а сам игрок сообщил руководству клуба, что хотел бы переехать в Турин.

Ранее также стало известно, почему Лавиа в итоге предпочел Челси.

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