В Баварии определились с альтернативным вариантом для Алонсо
Арне Слот может возглавить летом мюнхенский клуб.
Бавария может пригласить Арне Слота на пост главного тренера. Об этом сообщает Abendzeitung-Muenchen.
Мюнхенцы пытаются договориться с Хаби Алонсо из Байера, но считают, что это будет сложно. В качестве альтернативы рассматривается тренер Фейеноорда.
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Напомним, с 2021 года нидерландец возглавляет команду из Роттердама, с которой он выиграл Эредивизи и дошел до финала Лиги Конференций.
После 24-х туров Бундеслиги Бавария занимает второе место, набрав 54 очка.
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