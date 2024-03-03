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В Баварии определились с альтернативным вариантом для Алонсо

Арне Слот может возглавить летом мюнхенский клуб.
Вчера, 22:53
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Бавария может пригласить Арне Слота на пост главного тренера. Об этом сообщает Abendzeitung-Muenchen.

Мюнхенцы пытаются договориться с Хаби Алонсо из Байера, но считают, что это будет сложно. В качестве альтернативы рассматривается тренер Фейеноорда.

Читай также: Один из лидеров Байера высказался о работе с Алонсо

Напомним, с 2021 года нидерландец возглавляет команду из Роттердама, с которой он выиграл Эредивизи и дошел до финала Лиги Конференций.

После 24-х туров Бундеслиги Бавария занимает второе место, набрав 54 очка.

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