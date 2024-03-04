iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трубин - один из худших игроков матча Порту - Бенфика

Украинец не сумел спасти свою команду от разгрома.
Сегодня, 00:45
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал одним из худших игроков в матче против Порту (0:5).

Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинского футболиста в 5.6 и 6.3 балла соответственно.

Читай также: Будущая замена Трубину?: Бенфика подписала контракт с 16-летним украинским голкипером

За 90 минут на поле Трубин сумел совершить четыре сейва и отдать 28 передач, 17 из которых оказались точными.

Отметим, Анатолий в пяти последних матчах за Бенфику пропустил 8 голов, при этом в двух играх он сохранил ворота в неприкосновенности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин

Статьи по теме

Не день Трубина: Порту в большинстве уничтожил Бенфику Не день Трубина: Порту в большинстве уничтожил Бенфику
Бавария следит за выступлениями одноклубника Трубина Бавария следит за выступлениями одноклубника Трубина
Бенфика с Трубиным добыла очередную победу в чемпионате Португалии Бенфика с Трубиным добыла очередную победу в чемпионате Португалии
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024 Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Франция закрыла седьмой этап победой в смешанной эстафете
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Европа00:45
Трубин - один из худших игроков матча Порту - Бенфика
Европа00:29
Не день Трубина: Порту в большинстве уничтожил Бенфику
Европа00:11
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Европа00:00
Барселона сыграла вничью с Атлетиком, потеряв двух ключевых игроков
Вчера, 23:57
Европа23:57
Распадори вырвал для Наполи победу над Ювентусом
Европа23:30
Артем Довбик: статистика-2023/2024
ММА23:20
Джошуа высказался о разгульном образе жизни Макгрегора
Европа23:19
Гвардиола: Фоден - лучший игрок АПЛ в этом сезоне, он выигрывает матчи
НБА23:03
Стало известно условие, при котором сын ЛеБрона выставит свою кандидатуру на драфт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK