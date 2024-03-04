Трубин - один из худших игроков матча Порту - Бенфика

Украинец не сумел спасти свою команду от разгрома.

Голкипер Бенфики Анатолий Трубин стал одним из худших игроков в матче против Порту (0:5).

Авторитетные порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинского футболиста в 5.6 и 6.3 балла соответственно.

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За 90 минут на поле Трубин сумел совершить четыре сейва и отдать 28 передач, 17 из которых оказались точными.

Отметим, Анатолий в пяти последних матчах за Бенфику пропустил 8 голов, при этом в двух играх он сохранил ворота в неприкосновенности.

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