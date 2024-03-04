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Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд заинтересованы в рекордсмене Серии А

Франческо Камарда попал на радары других клубов.
Сегодня, 08:47
Франческо Камарда / Getty Images
Франческо Камарда / Getty Images

Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд заинтересованы в услугах итальянского вундеркинда.

Как сообщает издание La Gazzetta Dello Sport, "горожане" и "шмели" следят за прогрессом Франческо Камарды из Милана, который является самым молодым игроком в истории "россонери" и всего чемпионата Италии.

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Отмечается также, что на следующей неделе Камарда подпишет свой первый профессиональный контракт в жизни. Это произойдет после того, как ему исполнится 16 лет.

В текущем сезоне у Франческо 12 голов и 3 ассиста, но все на уровне молодежных команд, где он сыграл 28 матчей во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Боруссия Дортмунд

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