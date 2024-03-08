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Красивый поступок: Клопп оставил автограф на флаге Украины

Тренер Ливерпуля встретился с украинцами в Чехии.
Сегодня, 00:52
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы Ливерпуль на выезде разбил Спарту Прагу (5:1).

Перед поединком представители английской команды прогулялись по Праге (Чехия), во время чего встретились с украинцами.

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Наставник Ливерпуля Юрген Клопп подписал флаг Украины и тепло пообщался с украинцами.

Отметим, что Клопп проводит последний сезон в Ливерпуле.

Напомним, женская сборная Литвы отказалась играть против беларуси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп

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