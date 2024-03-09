Барселона - Мальорка: Обзор и результат матча Чемпионата Испании 08.03.2024
В рамках 28 тура Ла Лиги Барселона на своем поле принимала Мальорку.
В первом тайме у хозяев долго не возникало моментов, однако, на 24-й минуте они получили отличный шанс выйти вперед.
Судья назначил пенальти после просмотра VAR, и к отметке подошел Илкай Гюндоган, который в итоге не смог переиграть серба Предрага Райковича.
Через 10 минут после этого у Жоау Фелиша был хороший момент, но португалец пробил мимо ворот, а в конце тайма Фермин Лопес, который вынужденно вышел на замену опасно пробивал по воротам, но на высоте снова был Райкович.
Во втором тайме каталонцы были уже не такими опасными. На 57-й минуте Ямаль эффектным дальним ударом мог открыть счет, но это удалось испанскому вундеркинду чуть позже. Ламин на 73-й минуте после сольного прохода пробил в дальний угол ворот Райковича и попал в самую "девятку", не оставив Предрагу шансов.
Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Мальорка
Барселона - Мальорка 1:0
Гол: Ямал, 73
xG:1.88 - 0.57
Удары: 21 - 9
Удары в створ ворот: 7 - 3
Владение мячом: 63% - 37%
Барселона: тер Штеген - Кунде, Кубарси, Мартинес, Канселу - Гюндоган (Ромеу, 87), Кристенсен, Рафинья (Лопес, 37) - Ямал, Гую (Левандовски, 61), Фелиш (Роке, 62)
Мальорка: Райкович - Гонсалес, Настасич, Раильо, Копете (Радоньич, 82), Лато (Коста, 71) - Дардер (Санчес, 71), Кошта, Морланес (Родригес, 61) - Ларин (Пратс, 82), Мурики
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