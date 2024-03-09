Барселона - Мальорка: Обзор и результат матча Чемпионата Испании 08.03.2024

В рамках 28 тура Ла Лиги Барселона на своем поле принимала Мальорку.

В первом тайме у хозяев долго не возникало моментов, однако, на 24-й минуте они получили отличный шанс выйти вперед.

Судья назначил пенальти после просмотра VAR, и к отметке подошел Илкай Гюндоган, который в итоге не смог переиграть серба Предрага Райковича.

Через 10 минут после этого у Жоау Фелиша был хороший момент, но португалец пробил мимо ворот, а в конце тайма Фермин Лопес, который вынужденно вышел на замену опасно пробивал по воротам, но на высоте снова был Райкович.

Во втором тайме каталонцы были уже не такими опасными. На 57-й минуте Ямаль эффектным дальним ударом мог открыть счет, но это удалось испанскому вундеркинду чуть позже. Ламин на 73-й минуте после сольного прохода пробил в дальний угол ворот Райковича и попал в самую "девятку", не оставив Предрагу шансов.

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Мальорка

Барселона - Мальорка 1:0

Гол: Ямал, 73

xG:1.88 - 0.57

Удары: 21 - 9

Удары в створ ворот: 7 - 3

Владение мячом: 63% - 37%

Барселона: тер Штеген - Кунде, Кубарси, Мартинес, Канселу - Гюндоган (Ромеу, 87), Кристенсен, Рафинья (Лопес, 37) - Ямал, Гую (Левандовски, 61), Фелиш (Роке, 62)

Мальорка: Райкович - Гонсалес, Настасич, Раильо, Копете (Радоньич, 82), Лато (Коста, 71) - Дардер (Санчес, 71), Кошта, Морланес (Родригес, 61) - Ларин (Пратс, 82), Мурики

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