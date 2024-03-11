Челси спустя менее года "внезапно" расторг спонсорский контракт

Клуб Михаила Мудрика потерял деньги от спонсора, необходимые для соблюдения правил прибыли и устойчивого развития.

Челси загадочным образом расторг спонсорское соглашение с Oman Air, сообщает The Telegraph.

В июле 2023 года "синие" объявили, что Oman Air станет "авиакомпанией-партнером" клуба. Была заключена сделка стоимостью 2 миллиона фунтов в год.

Но Oman Air больше не присутствует в разделе "партнеры клуба" на официальном сайте, где перечислены другие спонсоры. Источники сообщили изданию, что сделка была расторгнута.

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Это означает, что у Челси в настоящее время нет подтвержденных авиакомпаний и спонсоров, которые будут изображены на футболке и рукавах в следующем сезоне.

Источники предположили, что проблема по сделке возникла со стороны Oman Air, что вынудило "пенсионеров" согласиться на расторжение сделки. Ни одна из сторон не прокомментировала и не раскрыла никаких подробностей.

Хотя 2 миллиона фунтов стерлингов в год — относительно небольшая цифра по меркам АПЛ, Челси нужны спонсорские соглашения, чтобы соблюдать правила прибыли и устойчивого развития.

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