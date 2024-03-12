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Легенда Ливерпуля оценил гол Мудрика в победном матче Челси против Ньюкасла

Украинец получил похвалу от Каррагера.
Сегодня, 09:04
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамакх 28-го тура АПЛ Челси переиграл Ньюкасл (3:2).

Автором одного из голов лондонской команды стал Михаил Мудрик, который вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

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Легендарный защитник Ливерпуля Джейми Каррагер гол украинца.

"Я рад, что он забил, ему в Челси нелегко.

Я видел его в Лиге чемпионов несколько лет назад и подумал, что там был настоящий игрок – надеюсь, это начало чего-то», – цитирует слова Каррагера BBC.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Челси - Ньюкасл.

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