Легенда Ливерпуля оценил гол Мудрика в победном матче Челси против Ньюкасла
Украинец получил похвалу от Каррагера.
В рамакх 28-го тура АПЛ Челси переиграл Ньюкасл (3:2).
Автором одного из голов лондонской команды стал Михаил Мудрик, который вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга.
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Легендарный защитник Ливерпуля Джейми Каррагер гол украинца.
"Я рад, что он забил, ему в Челси нелегко.
Я видел его в Лиге чемпионов несколько лет назад и подумал, что там был настоящий игрок – надеюсь, это начало чего-то», – цитирует слова Каррагера BBC.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Челси - Ньюкасл.
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