Легенда Ливерпуля оценил гол Мудрика в победном матче Челси против Ньюкасла

В рамакх 28-го тура АПЛ Челси переиграл Ньюкасл (3:2).

Автором одного из голов лондонской команды стал Михаил Мудрик, который вышел на поле на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

Читай также: Мудрик - один из лучших игроков матча Челси - Ньюкасл

Легендарный защитник Ливерпуля Джейми Каррагер гол украинца.

"Я рад, что он забил, ему в Челси нелегко.

Я видел его в Лиге чемпионов несколько лет назад и подумал, что там был настоящий игрок – надеюсь, это начало чего-то», – цитирует слова Каррагера BBC.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Челси - Ньюкасл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!