Тренер Жироны оценил безголевую серию Довбика
Главный тренер Жироны Мичел поделился мнением по поводу результативности украинского форварда Артема Довбыка.
По словам специалиста, он уверен, что нападающий вскоре начнет забивать.
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"Я бы волновался, если бы у команды не было голевых моментов, но мы их создаем. Артем знает, что главное – выходить на ударные позиции и получать шансы на взятие ворот. Кто забил гол, не так важно, 14-15 разных игроков смогли забить. Мы на один гол отстаем от Реала, у которого есть Беллингем, Хоселу, Винисиус... Мы не сравниваемся с большой командой.
Я не волнуюсь за Довбика, На днях он провел очень хорошую игру, с мячом и без мяча. Он держал мяч, боролся за него, давал команде перевести дух... Я не переживаю, что он не забивает", – цитирует Мичела Comuniate.
Напомним, Довбик не забивал в чемпионате Испании с 21 января, когда отметился хет-триком в матче с Севильей.
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