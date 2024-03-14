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Тренер Жироны оценил безголевую серию Довбика

Мичел высказался об атаке своей команды на фоне Реала.
Сегодня, 19:00
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел поделился мнением по поводу результативности украинского форварда Артема Довбыка.

По словам специалиста, он уверен, что нападающий вскоре начнет забивать.

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"Я бы волновался, если бы у команды не было голевых моментов, но мы их создаем. Артем знает, что главное – выходить на ударные позиции и получать шансы на взятие ворот. Кто забил гол, не так важно, 14-15 разных игроков смогли забить. Мы на один гол отстаем от Реала, у которого есть Беллингем, Хоселу, Винисиус... Мы не сравниваемся с большой командой.

Я не волнуюсь за Довбика, На днях он провел очень хорошую игру, с мячом и без мяча. Он держал мяч, боролся за него, давал команде перевести дух... Я не переживаю, что он не забивает", – цитирует Мичела Comuniate.

Напомним, Довбик не забивал в чемпионате Испании с 21 января, когда отметился хет-триком в матче с Севильей. 

Ранее тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть в матче Ла Лиги после травмы.

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