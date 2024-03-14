Тренер Жироны оценил безголевую серию Довбика

Главный тренер Жироны Мичел поделился мнением по поводу результативности украинского форварда Артема Довбыка.

По словам специалиста, он уверен, что нападающий вскоре начнет забивать.

Читай также: Лингвистам на заметку. Лидер Жироны обучал Цыганкова каталонскому языку

"Я бы волновался, если бы у команды не было голевых моментов, но мы их создаем. Артем знает, что главное – выходить на ударные позиции и получать шансы на взятие ворот. Кто забил гол, не так важно, 14-15 разных игроков смогли забить. Мы на один гол отстаем от Реала, у которого есть Беллингем, Хоселу, Винисиус... Мы не сравниваемся с большой командой.

Я не волнуюсь за Довбика, На днях он провел очень хорошую игру, с мячом и без мяча. Он держал мяч, боролся за него, давал команде перевести дух... Я не переживаю, что он не забивает", – цитирует Мичела Comuniate.

Напомним, Довбик не забивал в чемпионате Испании с 21 января, когда отметился хет-триком в матче с Севильей.

Ранее тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть в матче Ла Лиги после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!