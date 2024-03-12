Лингвистам на заметку. Лидер Жироны обучал Цыганкова каталонскому языку

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков все больше адаптируется к каталонскому клубу.

Защитник клуба Эрик Гарсия помог своему партнеру изучить каталонский язык.

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Гарсия сказал пару фраз на каталанском, а также объяснил их значение. Украинец должен был повторять их.

В текущем сезоне Виктор провел 27 матчей за Жирону, за которые забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, ассист Цыганкова помог Жироне обыграть Осасуну.

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