Тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть в матче Ла Лиги после травмы

Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал состояние вингера Виктора Цыганкова перед матчем с Хетафе в Ла Лиге.

По словам специалиста, участие украинца в игре под вопросом из-за травмы.

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"Виктор испытывает дискомфорт в колене, есть сомнения в его участии в субботней игре. Увидим завтра, сможет ли он тренироваться в общей группе, а потом решим", - приводит слова Мичела comuniate.com.

Напомним, Цыганков получил травму в игре с Осасуной. В текуще сезоне Виктор забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 27 матчах.

Ранее Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть с Боснией и Герцеговиной.

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