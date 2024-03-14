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Дешам выступил против участия Мбаппе на Олимпийских играх

Француз ограничиться матчам на чемпионате Европы.
Вчера, 20:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил свое недовольство желанием Килиана Мбаппе сыграть на Олимпиаде, которая пройдет летом в Париже.

Наставник намерен напомнить своим игрокам, что приоритетом Федерации футбола Франции остается Евро, а не Олимпиада.

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Тем не менее, главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри планирует вызвать Мбаппе, Антуана Гризманна и Оливье Жиру в сборную Франции на Олимпийские игры-2024.

В текущем сезоне на счету Килиана 21 гол в 21 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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