Дешам выступил против участия Мбаппе на Олимпийских играх
Француз ограничиться матчам на чемпионате Европы.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил свое недовольство желанием Килиана Мбаппе сыграть на Олимпиаде, которая пройдет летом в Париже.
Наставник намерен напомнить своим игрокам, что приоритетом Федерации футбола Франции остается Евро, а не Олимпиада.
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Тем не менее, главный тренер молодежной сборной Франции Тьерри Анри планирует вызвать Мбаппе, Антуана Гризманна и Оливье Жиру в сборную Франции на Олимпийские игры-2024.
В текущем сезоне на счету Килиана 21 гол в 21 матчах Лиги 1.
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