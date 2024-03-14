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Мбаппе может не сыграть на Олимпиаде в Париже

Реал не хочет, чтобы игрок выступал в межсезонье.
Сегодня, 18:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Килиан Мбаппе может пропустить Олимпиаду в Париже из-за перехода в новый клуб. Об этом сообщает L’Equipe.

Вероятность участия француза в турнире стремительно уменьшается из-за его желания покинуть ПСЖ.

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Новый клуб футболиста, которым скорее всего станет Реал, не разрешит ему играть на Олимпиаде из-за возможного пропуска предсезонной подготовки и отсутствия отдыха после Евро-2024.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, также высказался против участия ключевых игроков в олимпийском турнире из-за потенциального негативного влияния на их физическое и психологическое состояние.

Сам Мбаппе же по-прежнему считает, что его приоритет - участие в Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада ПСЖ Килиан Мбаппе

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