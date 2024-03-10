Энрике - о Мбаппе: Я могу лишь пожелать ему всего наилучшего в будущем
Испанец намекает на смену команды игрока.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о форварде клуба Килиане Мбаппе.
"Я могу лишь пожелать Килиану всего наилучшего в будущем".
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"Он невероятный игрок и еще лучший человек. Желаю ему быть лучшим из лучших", — сказал испанец в интервью Amazon Prime Video.
В текущем сезоне на счету француза 21 гол в 21 матчах Лиги 1.
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