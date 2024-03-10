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ПСЖ - Реймс 2:2: обзор матча и результат игры 10.03.2024

Парижане активно делятся баллами с командами.
Сегодня, 15:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В воскресенье, 10 марта, в рамках 25-го тура Лиги 1 ПСЖ принимал Реймс. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Все самые интересные события в данной игре произошли в первом тайме. Парижане первыми пропустили, однако сумели совершить камбэк и выйти вперед.

Источник: Getty Images

Радость чемпионов длилась не долго, ведь в конце тайма паритет был возобновлен. В оставшееся время игра была равна, а вышедший на поле Мбаппе ничем не помог своей команде.

Таким образом, после 25 туров Лиги 1 ПСЖ идет на первом месте с 56-ю баллами, а Реймс занимает девятую строчку, набрав 35 очков.

Статистика матча ПСЖ - Реймс 25-го тура Лиги 1

ПСЖ - Реймс 2:2
Голы: Абдельхамид, 17 автогол, Рамуш, 19 - Мунетси, 7, Диаките, 45

Ожидаемые голы (xG): 1.03 - 1.52
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 19 - 8
Удары в створ: 6 - 3
Фолы: 10 - 12

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лига 1

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