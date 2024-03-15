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"Для меня все ясно": Алонсо назвал фаворита Лиги Европы

Хаби считает главным претендентом на титул команду, с которой его связывают.
Сегодня, 13:52
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Наставник Байера Хаби Алонсо поделился мыслями о текущем розыгрыше Лиги Европы.

Испанец не считает фаворитом свою нынешнюю команду. Зато, Алонсо выделил Ливерпуль, который претендует на него в качестве замены Клоппу.

"Для меня все ясно, я действительно вижу Ливерпуль фаворитом Лиги Европы", - заявил рулевой "фармацевтов".

Отметим, что Байер в тяжелом противостоянии прошел Карабах в 1/8 финала Лиги Европы и уже вскоре узнает своего соперника в четвертьфинале и потенциальном полуфинале турнира. Им вполне может стать Ливерпуль, который легко справился с пражской Спартой.

Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы будет доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль байер Хаби Алонсо

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