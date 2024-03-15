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Цыганков - вне заявки на матч с Хетафе

Стал известен диагноз украинца.
Сегодня, 17:02
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Пресс-служба Жироны опубликовала список доступных игроков на матч против Хетафе.

Вне заявки на данный поединок оказался украинец Виктор Цыганков, который травмировался в прошлом туре против Осасуны.

По сообщению каталонцев, у вингера диагностировали растяжение медиальной коллатеральной связки колена 1-й степени. Сроки восстановления игрока не уточняются.

Отметим, что еще один представитель Украины Артем Довбик в заявке на поединок чемпионата Испании присутствует.

Напомним, ранее сообщалось, что у Цыганкова высокие шансы сыграть против Боснии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хетафе Виктор Цыганков

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