Цыганков - вне заявки на матч с Хетафе

Пресс-служба Жироны опубликовала список доступных игроков на матч против Хетафе.

Вне заявки на данный поединок оказался украинец Виктор Цыганков, который травмировался в прошлом туре против Осасуны.

По сообщению каталонцев, у вингера диагностировали растяжение медиальной коллатеральной связки колена 1-й степени. Сроки восстановления игрока не уточняются.

Отметим, что еще один представитель Украины Артем Довбик в заявке на поединок чемпионата Испании присутствует.

Напомним, ранее сообщалось, что у Цыганкова высокие шансы сыграть против Боснии.

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