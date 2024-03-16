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Лучший режиссер, лучший актер и другие: Атлетико раздал свой Оскар

"Матрасники" с небольшим опозданием все же решили реализовать свой замысел.
Сегодня, 11:43
Атлетико / Getty Images
Атлетико / Getty Images

Мадридский Атлетико устроил свою церемонию вручения Оскаров.

В собственном Instagram "матрасники" раздали такие награды, как: Лучший актер для Антуана Гризманна, лучший режиссер для Диего Симеоне, лучшая прическа для Мемфиса Депая, лучший актер второго плана для Альваро Мораты и несколько других.

Отметим, что это уже вторая попытка SMM-отдела организовать подобную "церемонию". Первая попытка состоялась сразу после настоящего Оскара, но, испанское сообщество не оценило этого, ведь этот день совпал с 20-й годовщиной террористических актов в Мадриде, поэтому, пост довольно быстро был удален.

Стоит сказать, что в результате событий 11 марта 2004 года погиб 191 человек и более 2000 были ранены.

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