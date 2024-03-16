Шевченко обратился к игрокам сборной Украины U-17, которые вышли на Евро-2024

Глава УАФ отметил, что не достигал таких успехов в их возрасте.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обратился к футболистам сборной Украины U-17, которые попали на Евро-2024.

По словам функционера, подопечные Юрия Мороза сделали серьезный шаг для их карьеры.

"Вы сделали очень важный шаг в своей карьере. Я в вашем возрасте не достигал такого успеха. Когда я был где-то в таком возрасте, как вы, мы играли стыковые матчи с Нидерландами: 2:2 сыграли дома, 0:0 - на выезде и не прошли в 1994 году на Евро. А вы - молодцы!

Однако это только начало вашего пути. Сейчас у вас очень яркий момент в карьере, вы уверенно преодолели элитный раунд отбора. Но чемпионат Европы - это совсем другая мотивация! Там будет очень высокий уровень команд и игроков. Но всегда надо соревноваться с лучшими - нужно двигаться вперед, искать для себя новые вызовы", - цитирует слова главы организации пресс-служба УАФ.

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