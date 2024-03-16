Мбаппе в разговоре с фаном назвал клуб, в который он точно не перейдет
Болельщики Арсенала могут даже не надеяться.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на просьбу фаната перейти в Арсенал
По словам Мбаппе, в Англии "слишком холодно", поэтому это исключено.
"Невозможно. Почему? Там очень холодно", - сказал француз своему поклоннику, который захотел сфотографироваться с ним.
I tried @Arsenal. Your loss @KMbappe 🤷🏻♂️🔴⚪️ pic.twitter.com/eUMcq87eix— Mikey Poulli (@mikeypoulli) March 16, 2024
Напомним, ранее наставник сборной Франции выступил против участия Мбаппе в Олимпиаде-2024.
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