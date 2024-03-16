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Мбаппе в разговоре с фаном назвал клуб, в который он точно не перейдет

Болельщики Арсенала могут даже не надеяться.
Сегодня, 14:28
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе отреагировал на просьбу фаната перейти в Арсенал

По словам Мбаппе, в Англии "слишком холодно", поэтому это исключено.

"Невозможно. Почему? Там очень холодно", - сказал француз своему поклоннику, который захотел сфотографироваться с ним.

Напомним, ранее наставник сборной Франции выступил против участия Мбаппе в Олимпиаде-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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