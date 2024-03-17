Экс-тренер Баварии снова остался без работы после 11-ти матчей без побед

Нико Ковач уволен с поста главного тренера Вольфсбурга.

Хорватский специлист возглавил команду летом 2022 года, в сезоне-2022/23 "волки" под руководством Ковача финишировали восьмыми. Команде не хватило одного очка до зоны еврокубков.

В этом сезоне Вольфсбург выглядел неплохо, однако в 2024 году команда не выиграла ни одного матча из одиннадцати и опустилась на 14-е место. После этого Ковача уволили.

Интересно, что ранее хорвата так же увольняли во втором сезоне из Баварии и Монако после того, как результаты клуба резко ухудшались.

Ранее также Юрген Клопп признался, что никогда особо не задумывался о дерби с МЮ.

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