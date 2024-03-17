Боруссия Д - Айнтрахт 3:1: обзор матча и результат игры 17.03.2024
В воскресенье, 17 марта, в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк прошел матч 26-го тура немецкой Бундеслиги между Боруссией и Айнтрахтом.
В первом тайме команды стороны забитыми голами. На точный удар по воротам своей родной команды в исполнении Марио Гетце "шмели" ответили голом Карима Адейеми.
Долгое время счет оставался равным, и лишь за девять минут до конца встречи Матс Хуммельс вывел свою команду вперед.
А уже в добавленное время Эмре Джан реализовал пенальти, лишний раз подчеркнув превосходство своей команды в этой игре.
В итоге Боруссия вернула себе четвертое место и вернула отрыв от РБ Лейпциг в одно очко. Айнтрахт же остался шестым с 40 баллами в активе.
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Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт 26-го тура Бундеслиги
Боруссия Д - Айнтрахт 3:1
Голы: Адейеми, 33, Хуммельс, 81, Джан, 90+3 - Гетце, 13.
Ожидаемые голы (xG): 2,43 - 0,79
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 16 - 8
Удары в створ: 6 - 6
Фолы: 5 - 9
Боруссия Д: Майер - Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен (Бенсебаини, 84) - Брандт (Озчан, 84), Джан, Ройс (Нмеча, 65) - Мален, Фуллькруг (Мукоко, 74), Адейеми (Байно-Гиттенс, 65).
Айнтрахт: Трапп - Тута (Чандлер, 90), Кох, Тенорио - Эбимбе (Шаиби, 66), Скири (Хасебе, 90), Ларссон, Нкунку - Гетце (Экитике, 74), Мармуш, Кнауфф (Бута, 74).
Предупреждения: Джан - Бута, Кох.
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