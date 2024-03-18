Украинский голкипер Бенфики признался, готов ли выступать за сборную Португалии

Украинский вратарь Бенфики Игорь Костенко признался, что мечтает выступать за национальную сборную страны.

"Юношескую сборную Украины моего возраста рождения еще не собирали. Очень знаковым для меня стало знакомство с Рустамом Худжамовым – известным украинским голкипером, а сейчас тренером вратарей национальной сборной Украины.

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Мы познакомились в Португалии, он очень открыт к общению и мне интересны его советы, потому что он имеет огромный практический опыт. От Рустама знаю, что у скаутов сборной есть информация обо мне.

Буду ли рассматривать вариант, если пригласят в сборную Португалии? Нет. Это принципиально – я хочу играть только за сборную Украины. Это моя мечта, одна из моих главных мотиваций и цель на будущее. Я прилагаю много усилий, чтобы достойно представлять мою родную Украину на международном уровне", – сказал Костенко в интервью Украинському футболу.

Напомним, 16-летний голкипер – воспитанник киевского Динамо. Игорь находится в академии португальского клуба три года. Недавно подписал с клубом первое официальное соглашение.

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