Мудрик принял участие в челлендже по отгадыванию игроков Челси

Украинец показал, что разбирается в футболе.

Вингер Челси Михаил Мудрик принял участие в челлендже, в котором ему пришлось отгадывать своих одноклубников по командам, в которых они выступали.

Украинец, к слову, справился весьма успешно со своей задачей, отгадав всех футболистов, которые были загаданы.

В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока четыре гола и два ассиста в 21-м матче АПЛ.

Ранее сообщалось, что легенда Арсенала назвал проблему Зинченко.

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