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Ливерпуль объявил о назначении спортивного директора из клуба Забарного

Ричард Хьюз начнет исполнять свои обязанности летом.
Сегодня, 14:23
Ричард Хьюз в бытность игроком / Getty Images
Ричард Хьюз в бытность игроком / Getty Images

Ливерпуль начал перестройку целью которой является безболезненно пережить уход Юргена Клоппа.

Как сообщает пресс-служба "красных", боссы клуба достигли договоренности с англичанином Ричардом Хьюзом о его назначении на должность спортивного директора клуба.

Официально Хьюз должен начать исполнять свои обязанности с 1 июля 2024 года, но, по данным инсайдеров Ричард уже принимает участие в поиске замены для Клоппа и формировании целей на летнее трансферное окно.

Отметим, что в прошлом функционер был профессиональным футболистом, который достиг уровня АПЛ с Портсмутом и поиграл за Борнмут, где и начал свою карьеру функционера, занимая аналогичную должность.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Ливерпуля из-за физических проблем не поехал в свою сборную.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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